Najlepsi z najlepszych. Uczniowie z Koszalina i regionu z ministerialnymi stypendiami [ZDJĘCIA]

Na początek uroczystości kilka słów do uczniów skierował Tomasz Wójcik, wicewojewoda zachodniopomorski. - Warto sięgać gwiazd, a myślę, że jedną z takich gwiazd jest otrzymanie stypendium prezesa Rady Ministrów - powiedział Tomasz Wójcik. - Wiem, że ten sukces nie przyszedł łatwo, bo trzeba było wykazać się wielką determinacją, a czasami i poświęceniem. Niekiedy trzeba było rezygnować ze swoich prywatnych przyjemności, ale jestem przekonany, że było warto. To też pewien etap na waszej drodze do wielkiej kariery. Ludzi takich jak wy, z wyznaczonymi celami, czeka wspaniała przyszłość. W tym miejscu trzeba podkreślić ogromną pracę nauczycieli i rolę dyrektorów szkół. Przecież ci ostatni stwarzają warunki do tego, by uczniowie się rozwijali, by edukacja przebiegała właściwie. A nie byłoby tego wszystkiego bez wsparcia rodziców. Chylę czoła za tę ciężką, trudną pracę - dodał.