Najlepsze i najgorsze pozycje do spania. Takie ułożenie ciała jest optymalne, sprawdź zalecane pozycje do spania 30.03.2022

Najzdrowsze i najgorsze pozycje do spania.Spanie na brzuchu.Tej pozycji unikaj, a jeśli jest już twoją ulubioną, postaraj się jej oduczyć lub przynajmniej ogranicz do minimum. Śpiąc na brzuchu, mocno uciskasz jego środkowe i dolne partie, a więc i wewnętrzne narządy, co może prowadzić do cofania treści pokarmowych i powstania zgagi połączonej z pieczeniem w przełyku. Ponadto nadwyrężasz kark i uciskasz płuca, co może powodować niedotlenienie. Może cię boleć głowa, a nawet uszy. Często takiej pozycji towarzyszy podkładanie rąk pod głowę, przez co są niedokrwione i drętwieją.

