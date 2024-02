Najlepsze memy na ostatki. Jak twórcy memów widzą zakończenie karnawału? Sprawdź! 12.02.2024

Czym są ostatki? To nazwa ostatniego dnia karnawału, który wypada na dzień przed Środą Popielcową, która wyznacza rozpoczęcie Wielkiego Postu. Są i tacy, którzy uznają, że ostatki to kilka dni poprzedzających Środę Popielcową. Może trwać od 3 do 6 dni, a zaczynać się może już w Tłusty Czwartek. Najdłuższe ostatki są w Rio de Janeiro. Bal karnawałowy trwa tutaj przez 5 dni i kończy się nad ranem w Środę Popielcową właśnie.

Warto tu dodać, że Środa Popielcowa to święto ruchome, więc i same ostatki co roku przypadają na inną datę w kalendarzu.

A jak ostatki widzą Internauci tworząc memy na ten temat? Sprawdźcie koniecznie!