Najlepsze memy na Tłusty Czwartek. Nie powstrzymasz się od śmiechu! Sprawdź, jak internauci żartują z Tłustego Czwartku Mariusz Rodziewicz

Oto najlepsze memy na Tłusty Czwartek. Internauci są bezlitośni i trafnie żartują z tego słodkiego święta. Zobaczcie na kolejnych slajdach >>> Internet Zobacz galerię (67 zdjęć)

Tłusty Czwartek to kolejne święto, które idealnie nadaje się do... żartów! Zobaczcie najśmieszniejsze memy na temat Tłustego Czwartku. Z czego najczęściej śmieją są Internauci? Sprawdźcie koniecznie te memy, bo powodów do obśmiania i samego święta, i osób, które w ten dzień nie mogą obyć się bez pączka jest wiele. Życzymy dobrej zabawy!