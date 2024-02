Najlepsze memy na Walentynki. Sprawdź żarty z okazji Dnia Zakochanych. Uśmiejesz się! 15.02.2024

Dzień Zakochanych obchodzony 14 lutego, czyli popularne Walentynki przybyły do nas ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo szybko święto to przyjęło się na polskim gruncie i jest chętnie świętowane przez zakochanych nad Wisłą. W Walentynkach oczywiście biznes wyczuli przedsiębiorcy i restauratorzy, i - co tu dużo mówić - próbują zarobić na zakochanych.

Ta właśnie chęć zarobku jest jednym z tematów walentynkowych memów tworzonych przez internautów. Choć częstszym tematem są sami zakochani, to w jaki sposób obchodzą ten dzień, czy jakie walentynkowe prezenty kupują.

Obiektem żartów w memach na Walentynki są też silne, wyzwolone kobiety, które deklarują, że takich świąt, jak Walentynki nie obchodzą.

Sprawdź najśmieszniejsze memy na temat Walentynek.