Najlepsze memy na Wielkanoc. Jak Internauci żartują ze świąt wielkanocnych? Sprawdź! 31.03.2024

Wielkanoc to jedno z dwóch najważniejszych świąt w kalendarzu Kościoła Katolickiego. Drugie to oczywiście Boże Narodzenie. Które jest ważniejsze? Na temat bywają odmienne zdania, trwają o to spory i to właśnie między innymi jest tematem memów o Wielkanocy.

Kolejnym częstym tematem do tworzenia memów o Wielkanocy jest... bogato zastawiony stół przeróżnymi potrawami. Głównym daniem jest oczywiście jajko w różnych odsłonach.