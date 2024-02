Najlepsze memy o blondynkach - na Dzień Pozdrawiania Blondynek i nie tylko. Sprawdź! 29.02.2024

Jeśli macie poczucie humoru i dystans to memy o blondynkach powinny Was rozśmieszyć. Z okazji Dnia Pozdrawiania Blondynek, który przypada na 26 lutego postanowiliśmy zebrać najśmieszniejsze obrazki na ten temat. Sprawdźcie koniecznie!

Najbardziej znanym żartem na temat blondynek z pewnością się ten, który mówi, że... to nie żarty, to wszystko prawda. Absolutnie się z tym nie zgadzamy. Głupota, brak inteligencji nie zależy od koloru włosów i nie można mówić, że tymi cechami charakteryzują się tym kobiety o jasnym kolorze włosów. Co nie przeszkadza w opowiadaniu dowcipów na ten temat, czy w tworzeniu na podstawie tych żartów internetowych memów. Bo trzeba powiedzieć jasno, że żarty o blondynkach krążyły z ust do ust na długo przed powstaniem internetu i samych memów.