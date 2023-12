Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! 5.12.2023

Kawalerowie to mają raj...

Kawalerskie życie to raj, czy piekło? Na to pytanie - oczywiście w pełen humoru sposób - próbują odpowiedzieć twórcy internetowych memów. Na ich prześmiewczych obrazkach można odnaleźć plusy i minusy życia kawalerskiego.

Plusy i minusy życia kawalera

Jakie są plusy? Odpowiadanie tylko przed samym sobą, wieczne zabawy, granie w gry komputerowe bez ograniczeń, samotne mieszkanie. A jakie są minusy? No cóż... Samotne mieszkanie, wieczny bałagan, pusta lodówka. Co jeszcze? Sprawdźcie w naszej fotogalerii memów o kawalerach.

Czym są memy

Są memy, które są aktualne bardzo krótki czas, np. dzień, maksymalnie kilka dni. To memy, które powstają tuż po jakimś wydarzeniu. Może to być reakcja na jakieś wydarzenie sportowe np. mecz reprezentacji w piłkę nożną, polityczne - przegłosowana ustawa, słowa konkretnego polityka, czy społeczne - tak było np. po ogłoszeniu pandemii koronawirusa.

Memy to typowo internetowy twór, w którym twórcy w charakterystyczny sposób komentują rzeczywistość. W zasadzie nie ma tematu, który nie byłby poruszony w tej formie twórczości.

Są też memy, które stają się klasykami, nie dezaktualizują się i śmieszą latami. To najczęściej obrazki, które odnoszą się do zdarzeń cyklicznych, czy zachowań ogólnoludzkich. Do takich na pewno należą np. memy o kawalerach.

