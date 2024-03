Najlepsze MEMY o kobietach! Bo tak!, czyli kobiety już tak mają. Tak płeć piękną widzą internauci. Uśmiejesz się do łez! ND

Kobiety już tak mają, czyli najzabawniejsze MEMY o płci pięknej z przymrużeniem oka. Dzień Kobiet w krzywym zwierciadle. Zobacz, z czego śmieją się Internauci. Jak to się dzieje, że kobieta ma zawsze rację? Kobiety i ich charakter stał się jednym z ulubionych tematów do żartów - jak się okazuje głównie przez mężczyzn. Co ciekawe, głównie żonaci mężczyźni najchętniej żartują ze swoich żon. Jakie są one naprawdę? Sprawdź najlepsze memy o kobietach!