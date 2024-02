Najlepsze MEMY o pączkach na Tłusty Czwartek. Zobacz, jak Internauci żartują z pączkożerców MEMY OPRAC.: Mariusz Rodziewicz

Lubisz pączki i Tłusty Czwartek? Sprawdź koniecznie memy o wielkim święcie pączka! Z czego żartuje się w memach o pączkach? Przede wszystkim z tego, ile kto potrafi ich zjeść, ile mają kalorii, czy spowodują, że nagle od pączków zjedzonych w Tłusty Czwartek urośnie nam brzuch, czy tyłek. Nie brakuje też żartów o pączkach i Januszach. Zobacz więc najśmieszniejsze memy, jakie znaleźliśmy w internecie na temat Tłustego Czwartku. Co to jest mem? To po prostu obrazkowa (połączona z krótkim tekstem) forma wypowiedzi często stosowana w Internecie. Choć z samej definicji mem nie musi oznaczać dowcipu, to właśnie obrazki o zabarwieniu humorystycznym cieszą się w sieci największą popularnością. Dlaczego? Bo memem można skomentować niemal wszystko.