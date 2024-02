Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez 29.02.2024

Jakie słowa kojarzą nam się z pracą? Obowiązek, stres, wymagania, pośpiech, pieniądze, ale wielu osobom praca sprawia również przyjemność. Ulubionym słowem wielu osób jest także... lenistwo. Odrobina lenistwa jeszcze chyba nikomu nie zaszkodziła!

Na co dzień dla wielu ludzi jest to trudny temat do rozmów. Rosnące wymagania i goniące terminy sprawiają, że podczas wielogodzinnego dnia pracy brakuje nam chwil oddechu i rozluźnienia. Gdy dochodzi do tego np. brak podwyżek, premii, zaufania ze strony pracodawcy i przełożonego, wówczas nasza frustracja i zmęczenie związane pracą może przybierać na sile.