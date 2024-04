Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 22.04.2024

Spanie, czy też szerzej - odpoczywanie, to z pewnością jedna z najprzyjemniejszych czynności. Bywa jednak i tak, że kiedy się kładziemy to... nie możemy zasnąć. Taka bywa brutalna prawda i to właśnie jest jeden z tematów memów o spaniu. A dlaczego nie możemy zasnąć? Bo kiedy przykładamy głowę do poduszki to zaczyna się gonitwa myśli.

Kolejnym częstym tematem memów o spaniu są rasowe śpiochy, które potrafią zasnąć w każdej sytuacji. Tacy ludzie mogą śmiało powiedzieć, że są najlepsi w spaniu, mogą to robić... z zamkniętymi oczami.

Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.