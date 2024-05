Najlepsze memy o szkole. Uśmiejesz się! Zobacz, jak twórcy memów żartują ze szkoły, z uczniów i nauczycieli 10.05.2024 Mariusz Rodziewicz

Szkoła to wdzięczny temat do memów. Dlaczego? A bo można żartować i z nauczycieli, i z uczniów. Tematem szkolnych memów są też rodzice dzieci, które chodzą do szkoły. Zobacz memy na kolejnych slajdach >>> Internet Zobacz galerię (92 zdjęcia)

Memy o szkole. Internet jest pełen memów o szkole. Dlaczego? Bo szkoła to wdzięczny temat do żartów. Można bowiem żartować i z nauczycieli, i z uczniów. Tematem szkolnych memów są też rodzice dzieci, które chodzą do szkoły. Najgorszy, a zarazem naśmiejszniejszy, jest powrót do szkoły z wakacji. Ale nie tylko! Co jeszcze? Sprawdź najlepsze memy o szkole!