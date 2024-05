Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 12.05.2024

No właśnie... Ile czasu spędzasz wpatrując się w ekran telefonu komórkowego? 30 minut? Godzinę? A może 4 i więcej godzin? Wydaje Ci się, że to niemożliwe... Ale pomyśl, ile czasu spędzasz na smartfonie przeglądając wszelkie media społecznościowe: Facebook, Instagram, TikTok. A może korespondujesz ze znajomymi przez Messengera, albo WhatsAppa? To na pewno też pożera sporo czasu. A filmy na portalach streamingowych? Oglądasz na ekranie telewizora, czy w telefonie komórkowym? No i faktycznie, jeśli by zsumować te (a także inne) aktywności związane z włączeniem telefonu komórkowego to może się okazać, że nie widzimy nic poza ekranem smartfona przez kilka godzin dziennie.

Ze statystyk wynika, że średnio człowiek (nieważne, czy dorosły, czy dziecko / nastolatek) spędza na telefonie około trzy godziny dziennie.

To dużo. Zalecamy więc jak najszybsze odłożenie telefonu, ale... najpierw obejrzyjcie najlepsze memy z telefonami komórkowymi z w roli głównej.