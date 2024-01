Najlepsze życzenia noworoczne 2024 dla każdego. Wierszyki, kartki na Nowy Rok 2024. Życzenia sylwestrowe gotowe do wysłania 1.01.2024

Najlepsze życzenia noworoczne 2024 gotowe do wysłania

Piękne życzenia na Nowy Rok 2024 dla każdego

Życzenia noworoczne 2024 dla bliskich i znajomych

Niech na co dzień, nie od święta, gęba będzie uśmiechnięta. Niech też zdrowie tęgie będzie i kasiory niech przybędzie. Niechaj łaski płyną z nieba, tyle ile będzie trzeba. Do Siego Roku …!

Życzenia sylwestrowe gotowe do wysłania

Życzenia noworoczne 2024. Gotowe wierszyki

***

O tej porze każdy sobie życzy, co tylko może.

Bliscy bliskim zdrowia, miłości, radości,

nie tylko od święta, ale na co dzień bliskości.

A ja dołożę do tego jeszcze, serdecznych spotkań rodzinnych,

pukania do drzwi, przyjaznych twarzy, dużo radości,

serdecznych objęć, pocałunków, szczęśliwych wspomnień.

***