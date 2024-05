Najmodniejsze fryzury na maj 2024. Oto jakie uczesania i cięcia są hitem. Co warto nosić tej wiosny? [ZDJĘCIA] 8.05.2024

Jakie fryzury będą modne w maju 2024?

Wiosną 2024 modne będą fryzury o bogatej teksturze, które dodają objętości i ruchu. Może to obejmować fale, lokowanie, zaczesywanie do tyłu, aby uzyskać efekt rozczochranych włosów. Proste, minimalistyczne fryzury również cieszą się popularnością. Chodzi o to, aby uzyskać efekt elegancki, ale niedbały, co może obejmować gładkie, proste fryzury lub też eleganckie upięcia.