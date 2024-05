Najnowsze oferty pracy z Koszalina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? [LISTA]

Kogo poszukują obecnie pracodawcy? W regionie koszalińskim poszukiwani są m.in.

Płaca minimalna 2025. Ile na rękę otrzymają najmniej zarabiający?

Płaca minimalna w 2023 r. wynosiła 3600 zł brutto, czyli 2709 netto. Od stycznia 2024 r. została podniesiona do 4242 zł, czyli 3 221 złotych na rękę. Kolejny wzrost nastąpi już w lipcu – do 4300 zł, co da 3 261,53 zł netto.