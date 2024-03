Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 6.03.2024

W rejestrach Międzynarodowej Federacji Kynologicznej wyodrębnionych jest blisko 400 ras psów

Zanim weźmiesz do domu małego szczeniaka, zapoznaj się z jego potrzebami. Pamiętaj wygląd to nie wszystko. Warto sprawdzić również miejsce z którego chcemy kupić czworonoga, pod kątem bezpieczeństwa i legalności hodowli. W internecie można znaleźć coraz więcej ogłoszeń z pseudohodowli. Niestety, pieski z takim miejsc często zmagają się z wieloma chorobami serca, skóry czy oczu. Ważne jest aby hodowla była zarejestrowana.

Zanim kupisz psa, zapoznaj się z jego potrzebami. Jak prawidłowo dbać o wygląd swojego pupila?

Każdy psiak ma inne potrzeby, jest to uwarunkowane przede wszystkim rasą, wiekiem, rodzajem sierści oraz wagą. Są to jedynie podstawowe czynniki, które wpływają na potrzeby czworonogów. Oto kilka wskazówek jak zadbać o wygląd psa. Na początku należy zapoznać się z potrzebami psa i następnie dobrać odpowiednie środki czystości. Wszystkie kosmetyki należy dobrać do rasy, wieku, koloru oraz rodzaju sierści. Nie wszystkie psy mają grubą sierść, która wymaga mocnego szamponu. Okazuje się, że warto aby delikatny i dodatkowo nawilżający. Jeśli pies wymaga strzyżenia, trzeba go regularnie obcinać. Warto zaopatrzyć się również w dobrą szczotkę. Dodatkowo przydatne mogą się okazać różne suplementy, jednak przed ich podaniem zaleca się udanie do weterynarza.