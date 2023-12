Najpiękniejsze życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wierszyki na SMSy, Messengera i inne. Sprawdź życzenia świąteczne 20.12.2023

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas spędzany z bliskimi,niech w nadchodzącym roku spełnią się Twoje marzenia,tyle cudownych rzeczy jest jeszcze do zrobienia!Cieszcie się tym niezwykłym czasem,który możecie spędzać razem!

Życzenia na święta Bożego Narodzenia 2023. Szukasz inspiracji na ciekawe złożenie życzeń świątecznych swoich bliskich? Sprawdź nasze propozycje. W naszym zestawieniu znajdziecie najpiękniejsze wierszowane życzenia bożonarodzeniowe, niektóre traktujące temat w sposób żartobliwy. Wybierz te, które najbardziej Tobie odpowiadają i wyślij SMS-em, albo przez media społecznościowe. Życz swojej rodzinie, swoim bliskim, przyjaciołom i znajomym Wesołych Świąt!

Złóż wszystkim życzenia Wesołych Świąt

Nie każdy ma czas (i talent), by ułożyć wyjątkowe, piękne życzenia na święta Bożego Narodzenia. Tutaj z pomocą przychodzą twórcy wierszyków i internet, w którym publikowana jest ich twórczość. Tutaj bez trudu znajdziecie najciekawsze życzenia z okazji zbliżających się świąt. Sprawdź nasz wybór najładniejszych życzeń. Złóż swoim bliskim Wesołych Świąt. * * * Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. * * * Choć los rzucił Cię daleko stąd,

w myślach z Tobą będę.

Na odległość życzę Ci

wesołych świąt w sercu śląc kolędę. * * *

Historia życzeń na Boże Narodzenie

Tradycja składania sobie życzeń na Boże Narodzenie ma co najmniej kilkaset lat. Było praktykowane we wszystkich grupach społecznych. Dla wielu od zawsze miała szczególne znaczenie. Wierzono bowiem, że szczerze złożone życzenia mają moc sprawczą. W XVIII wieku pojawił się także zwyczaj łamania się opłatkiem. Z kolei w XIX wieku pojawiły się pierwsze kartki świąteczne, które za pośrednictwem poczty - choć może już coraz rzadziej - wysyłamy sobie do dziś.

* * * Świętego w kominie,

prezentów po szyję,

zielonej choinki,

prezentów trzy skrzynki,

zimnego szampana

i sylwka do rana. * * * Wiary, która może przenosić góry,

Nadziei, która nigdy nie zgaśnie,

Miłości, która jest światłem życia.

Niech narodziny Chrystusa zwiastują dobrą nowinę!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! * * *

Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi,

przesłać życzenia się godzi.

Przyjmijcie zatem z rąk naszych,

garść życzeń najlepszych zdrowia,

spokoju, radości, a w Nowym Roku

- olbrzymiego rogu obfitości. * * *

Życzenia świąteczne składamy sobie wszędzie!

Życzenia świąteczne składane są nie tylko przy wigilijnym stole w gronie najbliższych, ale także przy okazji przeróżnych spotkań - choćby z sąsiadami w sklepach, na osiedlu, na ulicach. W okresie przedświątecznym chętnie też zamieszczamy życzenia w serwisach społecznościowych. Nie macie pomysłu na własne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia? Śpieszymy z pomocą.

* * * By Ci wszystko pasowało,

By kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

By wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

By smaczniejszy był opłatek. * * * Oby Bóg zawsze mieszkał w Twym domu

Obyś doznał Jego miłości ogromu

By Ci Aniołów grały zastępy

obyś dostał piękne prezenty * * * Bóg się rodzi, moc truchleje.

Niech Pan prowadzi Was,

nawet przez najgorszą zawieje.

Niech obdarzy Nas,

swoją opieką i łaskami,

cieszcie się radosnymi chwilami.

Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia! * * * Bóg się rodzi, radość nadchodzi, pastuszkowie wciąż biegają i nowinę rozsławiają.

W tym szczególnym dniu pragnę życzyć Tobie i całej Twojej rodzinie spokojnych, wesołych i błogosławionych świąt.

Boże Narodzenie nie jest dniem zwyczajnym. Bądź więc wesół i szczęściem się dziel, bo to nie pora na zmartwienia.

* * *

Dlaczego życzymy sobie Wesołych Świąt Bożego Narodzenia?

Ale właściwie dlaczego składamy sobie takie? To proste. W ten sposób dajemy sygnał swoim bliskim, że o nich pamiętamy, że mamy do siebie szacunek i - przede wszystkim - że siebie kochamy. Dla wielu osób jest to ważny zwyczaj i okazja, by pokazać, że zależy nam na czyimś szczęściu.

* * * W te święta magiczne - życzenia ślę liczne.

Pachnących jodełek, z ogromem światełek.

Olbrzymich prezentów, od wesołych elfów.

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka. * * * Niech drogi Twojego życia,

będą oświetlone miłością.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

życzę Ci spełnienia marzeń! * * * Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia oraz niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego sylwestra życzy... * * * Niech te Święta, tak wspaniałe,

będą całe jakby z bajek,

niechaj gwiazdka z nieba leci.

niech Mikołaj tuli dzieci,

biały puch niech z góry spada,

niechaj piesek w nocy gada.

niech choinka pachnie pięknie,

no i radość będzie wszędzie! * * * Pada śnieg, suną sanki,

jest renifer i bałwanki.

Śnieżki z nieba spadają,

życzenia zdrowych świąt składają...

* * * W dzień Bożego Narodzenia

ślę zimowe pozdrowienia.

Nowy Rok niech ześle blaski

Bożej chwały, Bożej łaski. * * * Lawiny szczęścia,

potopu miłości,

lampek migania,

kolęd śpiewania.

Prezentów co nie miara,

wiele kolędników

oraz Sylwester do rana

z lampką szampana!

Wesołych Świąt * * * Na świątecznym stole znajduje się dużo dobroci,

życzę Ci, aby nigdy nie zabrakło jej w Twoim życiu.

Żyj w zgodzie ze sobą i bliskimi oraz w zdrowiu,

Niech w nadchodzącym roku spełniają się Twoje marzenia!

Radosnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia życzą... * * * Niech magia Świąt Bożego Narodzenia

Wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,

A blask gwiazd przypomina,

Że czasem wystarczy tylko

wypowiedzieć życzenie…

Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń!

* * * Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką.

Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.

* * * Wszystkiego najlepszego!

Karpia pysznego!

Żeby nie miał wcale ości,

a Twe życie było pełne radości!

