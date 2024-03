Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. Z czego żartują Internauci. Uśmiejesz się! 12.03.2024

Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów o budowlańcach? No cóż... Jednym z najczęściej powtarzanych stereotypów jest ten związany z ich słabości do alkoholu. Kolejnym jest lenistwo, a trzeci to fuszerki. Takie spojrzenie ma swoje korzenie jeszcze w czasach PRL-u, wyśmiewane też przecież w filmach, które tworzył Stanisław Bareja. Czy obecnie to jest wciąż prawdziwe? Odpowiedzcie sobie sami.

My zapraszamy do obejrzenia naśmieszniejszych memów o budowlańcach.