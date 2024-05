Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 10.05.2024

Co to jest mem? To po prostu obrazkowa (połączona z krótkim tekstem) forma wypowiedzi często stosowana w Internecie. Choć z samej definicji mem nie musi oznaczać dowcipu, to właśnie obrazki o zabarwieniu humorystycznym cieszą się w sieci największą popularnością. Dlaczego? Bo memem można skomentować niemal wszystko.