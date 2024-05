Najśmieszniejsze memy o kotach. Kochane, słodkie, czy złośliwe? Jakie są koty w memach? Zobacz, z czego śmieją się Internauci 10.05.2024

Koty to, obok psów, najpopularniejsze zwierzęta domowe. Traktowane są często na równi z innymi domownikami, chociaż same... No cóż, nie zawsze robią to, czego by oczekiwali ich właściciele. No ale przecież wszyscy doskonale znamy powiedzenie, że koty chodzą swoimi ścieżkami.

Mimo to koty są uwielbiane. Dlaczego? Bo są zwyczajnie słodkie! Nic więc dziwnego, że ich właściciele robią im zdjęcia przy najróżniejszych okazjach i dzielą się nimi w mediach społecznościowych.

Często też zdjęcia te są wykorzystywane do "produkcji" memów. Często zdarza się, że zdjęcie samo w sobie jest śmieszne, wystarczy do niego tylko dodać ciekawy komentarz, czy opis i już - mem o kocie gotowy.