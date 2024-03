Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 6.03.2024

Czy internauci lubią zimę? Na pewno bardzo lubią... z niej żartować. W sieci można znaleźć wiele memów w sposób dowcipny komentujących różne aspekty zimowej aury.

Z czego dokładnie żartują internauci? Bardzo chętnie tworzą memy o tym, że... zima zaskoczyła nie tylko drogowców, ale też kierowców oraz pieszych. Śnieg i lód daje się przecież we znaki wszystkim. Odśnieżanie chodników i ulic, skrobanie szyb samochodów to także bardzo częsty temat memów.

Kolejnym jest moda na tę porę roku. Nigdy nie zdarzyło się Wam zobaczyć kogoś ubranego na cebulę? A może na odwrót - kogoś wyletnionego na śniegu? Tak, te osoby także pojawiają się w zimowych memach.

Na koniec warto też wspomnieć o memach z cyklu "kiedyś to były zimy". No to trudno nie zauważyć, że jednak w ostatnich latach ta pora roku jest jednak dużo lżejsza od tych z dzieciństwa naszych rodziców i dziadków.