Nauczyciele z Koszalina podnieśli kwalifikacje. Uroczystość w ratuszu [ZDJĘCIA, WIDEO]

W tegorocznym egzaminacyjnym rozdaniu do podwyższenia swych kwalifikacji przystąpiło 93 nauczycieli kontraktowych, w tym 29 osób z przedszkoli, 46 ze szkół podstawowych i 18 ze szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych. Wszyscy zdali.

Nauczyciel mianowany to według wcześniejszych przepisów trzeci stopień awansu zawodowego. Według nowych przepisów to drugi stopień, po tzw. nauczycielu początkującym. Następny - i ostatni - poziom awansu zawodowego to nauczyciel dyplomowany.

Egzamin zawodowy związany z podwyższeniem kwalifikacji nauczyciele mieli w lipcu. W jego ramach należało między innymi spełnić wymagania zawarte w Karcie Nauczyciela, dokonać prezentacji (na przykład w formie multimedialnej) swojego dorobku zawodowego, a następnie zdać egzamin przed komisją powołaną przez prezydenta miasta. By przystąpić do egzaminu należało także odbyć staż, który w normalnym trybie trwał 2 lata i 9 miesięcy, ale wyjątkiem było odbycie tzw. stażu skróconego. Ten zaś dotyczył osób, które uzyskały stopień nauczyciela kontraktowego (jeden ze stopni nauczycielskich według starych przepisów) do 31 sierpnia 2022 roku.