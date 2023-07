Nauka wiosłowania na kajaku, ale tylko do niedzieli

Zaczęła się wakacyjna szkółka kajakowa, ale będzie działała tylko do niedzieli. Czasu więc niewiele, a do opanowania podstaw bezpiecznego wiosłowania, sporo materiału.

Fachowego instruktażu udziela mistrz wiosła Piotr Rosada, utytułowany maratończyk z Białogardu, triumfator wielu zawodów w Polsce i poza granicami kraju. Szkolenie zabezpiecza WOPR powiatu białogardzkiego, a wydarzenie organizują Stowarzyszenie kajakowe Canoa Cup oraz powiat białogardzki. Partnerem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie.

Szkółka kajakowa prowadzona jest nad Parsętą, na przystani kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie. Potrwa tylko do 23 lipca. Do piątku 21 lipca można skorzystać w godz. 16-19, natomiast w sobotę i niedzielę 22 i 23 lipca w godz. 10-19. Dołączyć do szkolenia można w dowolnej chwili.