Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 6.12.2023

Emerytury 2023. Ile pieniędzy dostaną emeryci?

Minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł brutto, czyli 1 445 zł netto. Dzięki waloryzacji w marcu 2023 roku do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Dodatkowo minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca 2023 wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto. W czerwcu emeryci dostaną podstawowe świadczenie bez żadnych dodatków. Na 14. emeryturę muszą poczekać do września lub października.