Nie działa przychodnia stomatologiczna dla niepełnosprawnych. Dlaczego?

Czytelnik zwrócił się do nas z problem — od marca nie działa poradnia stomatologiczna dla osób niepełnosprawnych w Koszalinie. Pisze: - Rodzice są bezradni, a osoby i dzieci niepełnosprawne nie mogą nigdzie indziej udać się do dentysty.

Sytuacja jest skomplikowana — osoby niepełnosprawne zabiegi mają wykonywane ze znieczuleniem ogólnym. Problemem bywa też sprzęt — ten w przyszpitalnej przychodni jest odpowiednio wyposażony i przystosowany np. do pacjentów na wózkach.

O wyjaśnienie sytuacji poprosiliśmy zachodniopomorski NFZ. - W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem zakażeniem COVID-19 Szpital Wojewódzki w Koszalinie, od marca te roku do odwołania, zgłosił przerwę w udzielaniu świadczeń w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych ze znieczuleniem ogólnym — wyjaśnia Anna Makuchowska-Plaugo z biura prasowego zachodniopomorskiego sanepidu. - Od marca do chwili obecnej do ZOW NFZ nie wpłynęła żadna skarga dotycząca problemu w dostępie do świadczeń ogólnostomatologicznych ze znieczuleniem ogólnym w Koszalinie.