Nie macie pomysłu na Walentynki? Sprawdzamy, co dzieje się w Koszalinie

14 lutego Teatr Variete Muza zaprasza na "Love Duets - Walentynki w Muzie". W programie szeroki repertuar najpiękniejszych duetów miłosnych, które przeniosą słuchaczy w świat emocji i sentymentów. Nie zabraknie takich utworów jak: Pozwolił nam los, Quando, Shallow, Time of My Life, Trudno tak, czy Beauty and the Beast. Początek — godz. 19.

W ramach cyklu 105% MOCY już 17 lutego, o godz. 20 w CK 105 odbędzie się walentynkowy koncert Zagi.

Zagi to wokalistka, instrumentalistka, autorka muzyki i tekstów. Ma na swoim koncie pięć albumów, ostatni z nich to „Prześwit”. Zagi została nagrodzona trzema Złotymi Płytami! Jej piosenki opowiadają historie z życia. Biorą w nich udział ludzie, miejsca i sytuacje, które mimo, że nie raz bardzo uwierały – stały się wielką inspiracją. Wystąpiła na wielu festiwalach, takich jak Orange Warsaw Festival, Spring Break, Asymmetry Festiwal, Songwriter Łódź festiwal, Sopot Songwriter Festival, Pol’and’Rock, Czech Ukulele Festiwal czy Emergenza. Początek — godz. 20.