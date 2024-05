Nie żyje Lech Pałka, piłkarska legenda Gwardii Koszalin

Lech Pałka urodził się w 1946 roku w Białogardzie. Jako piłkarz był wychowankiem Kotwicy Kołobrzeg (w 2022 roku został wybrany do złotej jedenastki Kotwicy XX wieku). Skuteczny napastnik trafił z Kotwicy do Victorii Sianów, a stąd szybko przeszedł do Gwardii, przed sezonem 1969/70. Barwom koszalińskiego klubu pozostał wierny przez 12 sezonów, aż do zakończenia kariery w 1981 roku, pomimo wielu propozycji, jakie składały mu kluby z ówczesnej I ligi.

Na boisku Lecha Pałkę cechowały szybkość, waleczność i przebojowość. W pierwszych czterech sezonach w III lidze strzelił dla Gwardii ponad 50 goli. Od sezonu 1973/74 Gwardia rywalizowała w II lidze. Także na tym szczeblu Lech Pałka odnalazł się znakomicie. W sezonie 1974/75 został królem strzelców grupy północnej II ligi, z dorobkiem 15 goli. W tamtych rozgrywkach Gwardia pokonała m.in. 3:2 Zawiszę Bydgoszcz z późniejszą gwiazdą polskiej piłki, Zbigniewem Bońkiem (strzelił 2 gole dla pokonanych), a jedną z bramek zdobył Pałka.