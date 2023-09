Nie żyje profesor Zdzisław Maciejewski, honorowy obywatel Koszalina

Profesor Maciejewski urodził się w 1931 roku w Orzeszu, lata wojenne spędził w obozie dla małoletnich Polaków w Łodzi Polen Jugendverwahrlager, zwanym „małym Auschwitz”.

Do Koszalina trafił w 1971 roku. Tu objął stanowisko ordynatora Oddziału Położniczo — Ginekologicznego, które pełnił aż do 2004 roku. Pozostał jednak czynnym pracownikiem szpitala aż do grudnia 2021 roku.

Profesor Maciejewski jest twórcą koszalińskiej szkoły pediatrii, mentorem wielu pokoleń lekarzy. Rok temu otrzymał tytuł honorowego obywatela Koszalina.

Miał 92 lata.