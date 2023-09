Niebezpieczny postój autobusu MZK Koszalin na końcowym przystanku przy Zagrodzie Jamneńskiej

Problem w tym, że ulica Jamneńska w tym miejscu łagodnie skręca w prawo. Jadąc więc za autobusem, kierowcy nie widzą co dzieje się przed nim. Wyprzedzenie tego autobusu w tym miejscu staje się więc naprawdę niebezpiecznym manewrem.

- Przy tym przystanku zatrzymuje się autobus komunikacji miejskiej - opisuje nasz Czytelnik. - Oczywiście, nic w tym zaskakującego. Tyle że to ostatni przystanek, więc autobus zatrzymuje się tutaj nie na chwilkę, na 30 sekund, ale na kwadrans, czasem dłużej - opowiada dalej koszalinianin.

- To może na pierwszy rzut oka wyglądać na błahą, nieważną sprawę. Ale wcale taką nie jest. Aż dziw, że jeszcze nikomu nic się tu nie stało. Bo sytuacji nerwowych, gdzie jeden kierowca zbluzgał drugiego, było już mnóstwo - zauważa Damian, mieszkaniec koszalińskiego osiedla Jamno.

- Bo, krótko mówiąc, wyprzedzamy na ślepo. Dobrze, że nie jest to zbyt ruchliwa ulica, bo już byśmy mówili o najniebezpieczniejszym miejscu drogowym w Koszalinie - uważa nasz rozmówca.

- To pierwszy taki sygnał, który do mnie dociera - odpowiada Tomasz Nowe, rzecznik Miejskiego Zakładu Komunikacji. - Ale rzeczywiście, na zdjęciu widać, że jezdnia przed autobusem jest niewidoczna. Sprawę przedstawimy na najbliższym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i przeanalizujemy jak to bezpieczeństwo tutaj poprawić - obiecał.