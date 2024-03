Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. To najważniejszy czas dla katolików

Dodał, że ewangeliści opisali też reakcję ludzi na przybycie Jezusa. - Wszyscy, zarówno dorośli jak i dzieci, rwali gałązki palmowe i kładli je na drodze, wraz ze swoimi szatami, przed wjeżdżającym Jezusem, jednocześnie wykrzykując na Jego cześć: "Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!". To był wyraz wiary w to, że Jezus jest królem i Mesjaszem - zaznaczył.

- Gdyby Jezus chciał przybyć do Jerozolimy jako król-triumfator, z pewnością wybrałby konia; ale Jezus wybrał osiołka, żeby pokazać, że Jego królowanie jest inne - łagodne i pokorne - powiedział PAP historyk wczesnego chrześcijaństwa ks. prof. Józef Naumowicz.

Jakie wydarzenie upamiętnia Niedziela Palmowa?

Niedziela Palmowa upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Rozpoczyna również Wielki Tydzień, który jest dla katolików najważniejszym czasem w roku liturgicznym. Opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed świętem Paschy znajdujemy u czterech Ewangelistów. Czytamy, że Chrystus siedział na osiołku, wypełniając tym samym proroctwo Zachariasza, który mówił, że mesjasz jako zbawiciel przyjdzie do swego ludu (Córy Syjońskiej, Córy Jerozolimskiej) "sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9)".