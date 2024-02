Niedzielna giełda w Koszalinie. Co znajdziesz na stoiskach? Sprawdź! [ZDJĘCIA] Radosław Brzostek

Jak co niedzielę na terenach podożynkowych w Koszalinie trwa giełda handlowa. I jak zwykle nie brakuje tu zarówno sprzedających, jak i chętnych do niedzielnych zakupów. Zobacz, co możesz znaleźć na stoiskach.