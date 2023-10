Niemieckie media w służbie polskiej opozycji

Media nad Renem jawnie zaangażowały się w kampanię wyborczą w Polsce. Przekaz jest oczywisty: niemiecki rząd, biznes i media chcą zwycięstwa opozycji pod przywództwem Donalda Tuska. Ostatnie dni kampanii to tylko potwierdziły.

Niemcy obwiniają obecny polski rząd za wszystkie niepowodzenia i kryzysy u siebie, w Unii Europejskiej, ba, nawet na świecie. I tak według obowiązującej niemieckiej narracji to Prawo i Sprawiedliwość jest winne obecnemu kryzysowi migracyjnemu. Przyczyną „skandal wizowy w polskim MSZ”. I to dlatego Niemcy zalewa olbrzymia fala migrantów. W dominujących przekazach to Polska będzie również winna ewentualnej przegranej Ukrainy w wojnie z Rosją, bowiem z nieznanych powodów premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie będzie kolejnych dostaw broni dla napadniętego sąsiada. Poza tym, nie godząc się na relokację nielegalnych migrantów, niszczy solidarność Unii Europejskiej. Wreszcie nacjonalistyczno-konserwatywny rząd bezprawnie utrzymując embargo na ukraińskie zboże i odpowiada za kryzys żywnościowy na całym świecie. Cd win polskich Katalog tego, co się Niemcom w Polsce nie podoba jest ogromny: to pomysł budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu, budowa niezależnej od Niemiec (położonej na polskich wodach terytorialnych) nowej drogi wodnej do portów w Świnoujściu i Szczecinie. Nie podoba się również zwiększenie parametrów żeglugowych Odry. Nie podobają się polskie plany budowy elektrowni jądrowych na Pomorzu, zbudowany tunel w Świnoujściu i gazoport też jest passe. Każdy projekt gospodarczy czy stanowisko polityczne strony polskiej jest przez Berlin natychmiast torpedowane.

„To Polska jest odpowiedzialna za obecny kryzys migracyjny” - czytamy w niemieckiej prasie. Tutejsze gazety, media elektroniczne i telewizja informują o gigantycznym skandalu w polskim ministerstwie spraw zagranicznym. W mediach padają wręcz kosmiczne liczby mające obrazować skalę nieprawidłowości w przyznawaniu wiz. Nikt nie cytuje wiarygodnych źródeł potwierdzających wymieniane liczby, ani nie przedstawia stanowiska polskich władz, bowiem dla Niemców sprawa jest jasna jak słońce. Nic więc dziwnego, że „skandal z nielegalnymi wizami” jest wykorzystywany i grzany przez wszystkie media. Cel jest jeden i wspólny. Należy przed wyborami zohydzić Prawo i Sprawiedliwość i oczywiście wesprzeć Donalda Tuska. Dziennik „Der Tagesspiegel” piórem Christopha Marschala stwierdza, że w Polsce wybuchł gigantyczny skandal łapówkarski, który - jego zdaniem - ma bezpośredni wpływ na sytuację migracyjną w Niemczech. Dziennik „Kelner Stadt-Anzeiger”, informując (tak jak inne media) o „aferze wizowej”, pisze ponadto, że Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wykorzystuje antyniemieckie resentymenty. - Jest to antyniemiecka kampania wyborcza - czytamy w KSA. Z kolei „Sueddeutsche Zeitung” twierdzi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości za wszelką cenę chce ukryć aferę wizową i dlatego posuwa się do wielu kłamstw i niedomówień. Jednak i ta gazeta nie podaje żadnych zweryfikowanych przykładów, które mogłyby potwierdzić tego typu zarzuty.

Dziennik „Die Welt” pisze o skandalu wizowym w Polsce i o tym, że rząd federalny żąda od Warszawy odpowiedzi na kilka pytań związanych z tą sprawą. Gazeta podała, że za łapówki (w domyśle) sprzedano 350 tysięcy polskich wiz.

Rzecz jasna całą wiedzę na temat tzw. afery wizowej „Die Welt” zaczerpnął z lewicowo-liberalnych mediów znad Wisły. Kolejnym źródłem wiarygodnej wiedzy był dziennikarz „Gazety Wyborczej” (były korespondent tej gazety w Berlinie), Bartosz Wieliński, który co prawda przyznał, że nie wiadomo, kto jest uwikłany w skandal i czy polscy urzędnicy brali łapówki za wystawienie wiz, ale jednocześnie potwierdził, iż na czarnym rynku w Afryce i w Azji polska wiza kosztuje około 5 tys. dolarów. Jego zdaniem - choć nie ma na to dowodów - to mało prawdopodobne, aby grupa ludzi w Polsce nie współpracowała z przemytnikami nielegalnych migrantów. - Mamy do czynienia z miliardami dolarów - stwierdził Wieliński i dodał, że PiS sprawę migrantów wykorzystuje w kampanii wyborczej. Także „Hamburger Abendblatt”, pisząc o „polskiej aferze wizowej”, żąda wyjaśnień. Radio „Deutschlandfunk” idzie jeszcze dalej i twierdzi, że partia Jarosława Kaczyńskiego próbuje zamieść aferę wizową pod dywan. Takich informacji udzielił stacji były korespondent TVP w Berlinie, Marcin Antosiewicz. Także tygodnik „Die Zeit” dołączył do grona niemieckich mediów bijących w ten sam bęben.

Natomiast przedstawiciele czwartej władzy z dumą informują, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz osobiście zaangażował się w skandal, domagając się śledztwa w sprawie „nielegalnie wydawanych przez polski MSZ wiz”. Zdaniem kanclerza, Polska nie rejestruje uchodźców i to właśnie stwarza problem. - Skandal wizowy, który ma miejsce w Polsce, musi zostać wyjaśniony - powiedział Olaf Scholz, a kilka dni później wprowadził zaostrzone kontrole graniczne z Polską. By sprawie nadać odpowiednią wagę, do niemieckiego MSZ wezwano polskiego ambasadora w Berlinie, Dariusza Pawłosia. A przecież wystarczy sobie przypomnieć lata 2015 i 2016, kiedy to na zaproszenie ówczesnej kanclerz Angeli Merkel do Niemiec wjechało co najmniej 1,5 miliona nielegalnych migrantów. Już wtedy tamtejsze służby policyjne i administracyjne alarmowały, że na teren Unii Europejskiej dostali się ludzie bez dokumentów, czyli bez zweryfikowania ich tożsamości. Jednak zarówno wtedy, jak i dzisiaj, podnoszenie tego problemu publicznie nie jest w dobrym tonie. Nadal przynajmniej dla władz federalnych, to temat tabu.

Kto tak naprawdę przywozi migrantów do Europy? Na początku października światło dzienne ujrzały informacje dotyczące finansowania organizacji pozarządowych, które pod pretekstem ratowania migrantów, faktycznie przerzucają ich do Włoch. Dziennik „Bild Zeitung”, niezależny portal nius.de oraz Achtung.Reichelt.TV poinformowały, że wiele organizacji pozarządowych, które jakoby ratują nielegalnych migrantów na morzu, jest wspieranych finansowo przez niemiecki rząd. Wyszło na jaw, że tylko w tym roku federalne ministerstwo spraw zagranicznych wypłaciło prywatnej organizacji Seenot-Retter 2 miliony euro z kieszeni niemieckiego podatnika. Statki tej organizacji zabierają na pokład nielegalnych migrantów już kilkadziesiąt mil morskich od wybrzeży Afryki, aby następnie przetransportować ich do Włoch. Jak twierdzi były szef „Bild Zeitung” i założyciel TV.Achtung.Reichelt, Julian Reichelt, jednostki Seenot-Retter zamiast zawrócić na afrykańskie wybrzeże, płyną po kilkaset mil do Włoch. Oznacza to, że tzw. organizacje humanitarne w praktyce współfinansują i współorganizują nielegalny przemyt ludzi do Europy. A pieniądze na ten cel daje niemiecki rząd.

Jak twierdzą „Bild Zeitung” oraz portal nius.de, migranci są najprawdopodobniej umówieni na podróż do Europy, a nie podnoszeni z wody w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. To zwykła ustawka. Po wejściu na pokład doskonale się bawią razem z załogą. Na filmach zrobionych z ukrycia łatwo to potwierdzić. Włosi protestują Premier Włoch Giorgia Meloni podczas ostatniego nieformalnego szczytu EU w Grenadzie oskarżyła Niemcy o finansowanie nielegalnego przemytu ludzi do Europy. Wydaje się, że wprost skierowane do Berlina oskarżenia przyniosły skutek, bowiem z federalnego budżetu na rok 2024 miliony euro dla prywatnych organizacji pozarządowych zniknęły. W tegorocznym jest jeszcze zarezerwowana kwota dwóch milionów euro dla organizacji Seenot-Retter. W przyszłym roku natomiast finansowaniem tych działań zajmą się Zieloni (współrządząca Niemcami partia). Poświęcą na to partyjne pieniądze.

Polska wetuje. Protest Morawieckiego i Orbana Podczas spotkania przywódców UEw Granadzie Węgry i Polska zablokowały część deklaracji dotyczącą migracji. - Nie ma możliwości rozprowadzania nielegalnych imigrantów bez zgody poszczególnych państw członkowskich - powiedział Mateusz Morawiecki i dodał, że „Polska zdecydowanie wetuje takie stanowisko”. Wspomniane decyzje natychmiast spotkały się z atakiem niemieckich polityków. Dołączyli do niego przedstawiciele prawie wszystkich mediów. Po raz kolejny Polska i Węgry zostały nazwane „nieodpowiedzialnymi, egoistycznymi krajami, którym brak empatii”. Bawarska BR24 stwierdziła, że to Węgry i Polska ostro przesoliły unijną zupę. Dziennik „Frankfurter Rundschau” krytykuje Warszawę i Budapeszt, twierdząc, że oba kraje nierozsądnie blokują reformy azylowe w Unii Europejskiej.

Polski i węgierski sprzeciw wobec obowiązkowego przyjmowania nielegalnych migrantów nie ma realnego znaczenia, gdyż jak twierdzą „to veto i tak nic nie da, a decyzje w tej sprawie podejmie EU większością głosów”.

Ukraina przegra przez Polskę

Innym tematem służącym do szybkiego i mocnego uderzenia w Polskę i obecny polski rząd stał się wywiad polskiego premiera, w którym Morawiecki zasugerował, że rząd RP nie będzie udzielał pomocy wojskowej Ukrainie, ponieważ teraz uzbraja Polskę. Jednocześnie przypomniał, że Polska już wcześniej dostarczyła Ukrainie 320 czołgów radzieckiego pochodzenia oraz 14 myśliwców MiG-29 i ma niewiele więcej do zaoferowania. Na reakcję nie trzeba było długo czekać: - Wstrzymywanie przez Polskę, która dotychczas była postrzegana, jako wiarygodny partner Ukrainy, eksportu broni do tego kraju jest hańbą - stwierdził rzecznik prasowy liberalnej partii FDP Ulrich Lechte. Radio publiczne Deutschlandfunk wprost twierdziło, że PiS robi sobie kampanię wyborczą kosztem Ukrainy. Wybory w niedzielę 15 października. Wiele wskazuje na to, że niemieckie elity mogą nie doczekać Donalda Tuska w roli zbawcy polsko-niemieckich relacji. Mogą natomiast przeżyć ogromne rozczarowanie.

iPolitycznie - Paweł Wdówik