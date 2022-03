Niepełnosprawni uchodźcy spod Kijowa opuścili Kołobrzeg. Czeka na nich ośrodek w Niemczech [ZDJĘCIA, WIDEO]

To była cała seria scen rozdzierających serce. Płakał mały, niepełnosprawny Dima niesiony do karetki, płakał starszy Misza, łez nie kryli i polscy opiekunowie ukraińskich dzieci. Bo wyjazd uchodźców z Białej Cerkwii, oznaczał rozstanie. Również z wolontariuszami, którzy na hasło rzucone przez Annę Bańkowską, członkinię zarządu województwa, kołobrzeżankę i koordynatorkę akcji pomocy tej wyjątkowej grupie, trzy tygodnie temu, pojawili się gotowi, by sprzątać, pielęgnować, karmić i umilać czas niespodziewanym gościom Słoneczka. W środę rano, wszystkim zaangażowanym opiekę, ale i poszukiwanie nowego, miejmy nadzieję tymczasowego domu dla niepełnosprawnych uchodźców, dziękował marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Dziękował m.in. lekarzom kołobrzeskiego szpitala, którzy zadbali o zdrowie podopiecznych. Mówił też z wdzięcznością o stronie niemieckiej, z zaprzyjaźnionymi samorządowcami i politykami włącznie, dzięki którym cała kołobrzeska grupa i ponad 70 chłopców oraz dorosłych (w znacznie lepszej kondycji fizycznej), przebywających w ośrodku w Łukęcinie, znajdzie swój tymczasowy dom w ośrodku w Bielefeld, należącym do Fundacji Bethel. To organizacja, która prowadzi zakłady opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych w całych Niemczech.