Niż śródziemnomorski nad Polską. Sprawdzamy kiedy poprawa pogody

Już w nocy deszcz słabnął, we wtorek z opadów ciągłych przejdzie w przelotne.

- W zasadzie mamy w Europie tylko dwa ośrodki niżowe - islandzki, który przynosi do nas krótkotrwałe deszcze i niewielkie ochłodzenie oraz śródziemnomorski, taki jak to, co mamy teraz, czyli długotrwałe opady, powiązane z podtopieniami i powodziami oraz silne ochłodzenie. I tylko tak powinniśmy nazywać te niże: islandzki bądź śródziemnomorski. Bo nazywanie ich imionami tak naprawdę niewiele nam przecież powie - tłumaczy Krzysztof Ścibor, szef Biura Prognoz Calvus.