Niż Zachariasz dał o sobie znać w Koszalinie i regionie. Zniszczenia i podtopienia w pasie nadmorskim [ZDJĘCIA]

W północnych powiatach województwa zachodniopomorskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek wzrost prędkości średniej od 50 km/h do 65 km/h w porywach do 100 km/h, możliwe porywy do 110 km/h. Początkowo wiatr z kierunków północnych, nad ranem w poniedziałek skręcający na zachodni. We wtorek od rana stopniowe słabnięcie wiatru.