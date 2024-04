Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od 4 kwietnia działa w Izbie Przyjęć

- Bez zmian pozostało miejsce realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W tych sprawach nadal należy zgłaszać się w Pawilonie Dziecięcym — wyjaśnia Marzena Sutryk, rzecznik koszalińskiego szpitala.



Pamiętajmy, że Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy do godziny 8 następnego dnia roboczego.