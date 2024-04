Nocne zrywanie plakatów, czyli pierwszy incydent wyborczy w Białogardzie

Na miejsce wezwano patrol policji, który przeprowadził czynności z udziałem sprawcy.

Rzecznik białogardzkiej policji aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska potwierdziła, że doszło do takiej sytuacji. Mieszkaniec Białogardu przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Materiały wyborcze, które zdemontował, oddał w obecności policji. Oświadczył również, że zamierzał wywiesić je ponownie w innym miejscu.

Funkcjonariusze policji skierowali wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny. Niszczenie materiałów wyborczych jest wykroczeniem, te podlegają ochronie prawnej.

Stosownie do art. 67§1 kodeksu wykroczeń, kto uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną podlega karze aresztu albo grzywnie (sąd może nałożyć grzywnę wysokości do 5000 zł a mandat nałożony przez policjanta za to wykroczenie może wynieść 500 zł).