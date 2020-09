Nowa koronawirusowa strategia: teraz na testy wysyłać mają lekarze rodzinni

Spadła też liczba osób, które są poddane kwarantannie — to zgodnie z poniedziałkowymi danymi 1902 osoby. Za to pod nadzorem epidemiologicznym znajduje ponad 1000 osób (są w tym na przykład klasy, że szkół w Koszalinie i Świdwinie). Wzrosła liczba osób, które mają koronawirusa za sobą — w naszym województwie jest ich 920.

Zachodniopomorskie przypadki to młody mężczyzna ze Szczecina oraz starsza kobieta i mężczyzna z powiatu kołobrzeskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem od początku epidemii to 1176 osób, w tym 28 z nich zmarło.

Skierowanie na test teraz da lekarz rodzinny

Następna zmiana polega na tym, że teraz to lekarze POZ będą mogli wystawiać zlecenia na wykonanie testu w kierunku koronawirusa. Do tej pory bezpłatny test w punkcie pobrań mogli wykonywać pacjenci kierowani przez NFZ na leczenie uzdrowiskowe (osoby przebywające na kwarantannie zostały już z obowiązku wykonania testu zwolnione, co może wpływać na liczbę wykrytch przypadków).

Nowa strategia zakłada, że pacjenci w pierwszej kolejności trafiają do POZ, czyli pod opiekę lekarza rodzinnego. Pierwszy kontakt ma

formę teleproady, jeśli po 3-5 dnia objawy nie ustąpią albo będą się nasilały, to cytując ministra zdrowia Adama Niedzielskiego „wtedy oczywiście jest konieczność badania fizykalnego, bo ono ma poprzedzić decyzję o skierowaniu na badanie w kierunku COVID-19. Jeżeli ten wynik będzie ujemny, to pacjent zostaje w POZ, a jeżeli wynik będzie pozytywny to taki pacjent jest kierowany na tzw. ścieżkę zakaźną”.