Nowa wystawa w Muzeum w Koszalinie. Zobacz, jak osadnicy budowali na Pomorzu nowe życie

„Pomorska codzienność połowy XX wieku” – to tytuł nowej wystawy, którą można oglądać w chacie rybackiej Muzeum przy ul. Młyńskiej 37-39 w Koszalinie. Ma wartość edukacyjną, ale może być też sentymentalną podróżą w przeszłość.

W chacie rybaka z 1869 roku, przeniesionej do Koszalina ze wsi Dąbki, przez 19 lat gościła wystawa „Wyspa kulturowa. Wieś Jamno pod Koszalinem” w całości poświęcona kulturze jamneńskiej. Część zbiorów przeniesiona została do Zagrody Jamneńskiej, a po remoncie we wnętrzach chaty zagościły sprzęty oraz przedmioty gromadzone i wykorzystywane przez powojennych osadników. – Wreszcie możemy otworzyć wystawę podczas spotkania z państwem, a nie za pośrednictwem Internetu – zaakcentował Zygmunt Kalinowski, dyrektor Muzeum w Koszalinie. - Zapraszamy do spotkania z nami i do zwiedzania ekspozycji ważnej zarówno dla Muzeum, jak i dla Koszalina. Pokazujemy na niej obiekty tradycji pomorskiej oraz te, które przywieźli po 1945 roku osadnicy tych ziem. Wystawa jest próbą pokazania w jaki sposób nowi mieszkańcy pomorskiej wsi budowali swoją tożsamość kulturową. - Jest ona dla nas szczególna – podkreśliła Ewa Pliszka, wieloletni kustosz działu zbiorów etnograficznych i autorka ekspozycji. - Pokazujemy pomorską codzienność połowy XX wieku. Wiele się na tych terenach wydarzyło i myślę, że dzięki tej wystawie będziemy mogli się tym wydarzeniom przyjrzeć.

Największą wartością wystawy są ludzie, którzy przyjechali na te ziemie, a muzealnikom przekazali to, co przywieźli. - My dołączyliśmy to, co tu zastali. Chata jest symbolem ówczesnych wydarzeń. Całość uzupełniły pamiątki naszych koleżanek i kolegów, dzięki czemu ekspozycja jest cieplejsza. Za to bardzo wszystkim dziękuję – dodała Ewa Pliszka.

Chata rybacka to trzy izby, dwie sienie, kuchnia i dwie komory. Część sprzętów to te, które dla przyjezdnych były obce, jak maszynka do lodów czy kryształowa maselnica, wykorzystywana jako mikser. Część zaś przyjechała z osadnikami, jak bielizna z Kresów, noszona w latach 40., czy dekorowany koronką i haftowany ręcznik. Na wystawie zobaczyć można prawdziwe historyczne perełki, jak kilim z 1924 roku, pralkę klepkową o napędzie ręcznym, maszynkę do napełniania kiełbas, czy tasak z motywem zwierzęcym. W izbie szwaczki warto zwrócić uwagę na przedwojenną deskę do prasowania. Meble z polichromią typową dla Pomorza, szafa chlebowa, skrzynie, kołyska – każdy przedmiot to opowieść o ludziach, którzy codziennie go dotykali. O rybackim charakterze chaty przypominają sieci i koszyki na złowione ryby.

Osadnicy z Polski centralnej, z Kresów Wschodnich, reemigranci z Europy Zachodniej przywieźli ze sobą trochę sprzętów i pamiątek rodzinnych. Podjęli wyzwanie połączenia ich z zastanymi tutaj. Różne tradycje, zaklęte w prostych z pozoru rzeczach, tworzą jedno dziedzictwo i dom. Muzealnicy do tego domu serdecznie zapraszają! Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 10-16. Bilety: normalny – 10 zł, ulgowy – 8 zł, na jedną wystawę - 5 zł. Dniem wolnym od opłat za wstęp na ekspozycje stałe jest piątek.