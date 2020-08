Nowe parkomaty w Koszalinie od 1 września. W Strefie Płatnego Parkowania zapłacimy dużo więcej

Nowe miejsca postojowe oraz nowe strefy płatnego parkowania powstały przy ul. Władysława Andersa (od ul. J. Słowackiego do Placu Wolności), ul. Józefa Chełmońskiego (od ul. S. Wyspiańskiego do ul. Zwycięstwa), ul. Dzieci Wrzesińskich (od ul. Zwycięstwa do ul. Dzieci Wrzesińskich nr 17), ul. Bartosza Głowackiego (parking obok basenu ZOS), ul. Artura Grottgera (od ul. Zwycięstwa do ul. S. Wyspiańskiego), ul. Legnickiej (od ul. Połczyńskiej do ul. H. Modrzejewskiej), ul. Młyńskiej (ul. Młyńska przy budynku nr 83 – 83b), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od ul. Zwycięstwa do ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego - ślepy odcinek), ul. Rynek Staromiejski (od ul. Dąbrówki do ul. Księżnej Anastazji), ul. Marii Skłodowskiej Curie (od ul. Połczyńskiej do ul. H. Modrzejewskiej), ul. Juliusza Słowackiego (przy Policji), ul. Szpitalnej (od Placu Gwiaździstego do ul. Szpitalnej nr 6).

To, co interesuje mieszkańców najbardziej, to opłaty za postój. Te mocno wzrosną od 1 września.