Nowy rok szkolny w cieniu pandemii. Jak przygotowane są szkoły w Koszalinie?

Od dziś w każdym tornistrze powinna być maseczka i płyn do dezynfekcji - tak będzie wyglądał nowy rok szkolny, i to nie tylko w placówkach w Koszalinie, ale w całym kraju.

Mimo starań szkół, jak i władz samorządowych, by jednak nie wszyscy - ze względu na zagrożenie chorobotwórcze - wracali do nauki stacjonarnej, dziś uczniowie do tej nauki wrócili. Żadna z placówek nie otrzymała zgody na nauczanie hybrydowe, czyli takie, w którym część uczniów uczy się w szkole, ale część tylko w domu, zdalnie. W koszalińskim ratuszu przygotowali więc wytyczne dla dyrektorów, przygotowujących się do nowego roku szkolnego. - Nie będzie jednak takich samych obostrzeń we wszystkich szkołach. To ze względu na indywidualną specyfikę placówek, ale też na liczbę uczniów, jaka się w danej szkole uczy - wyjaśniał już w piątek prezydent Koszalina Piotr Jedliński i jednocześnie uspakajał. - Mamy już wypracowaną szybką ścieżkę komunikacji między dyrektorami a urzędem oraz sanepidem. Jeśli coś będzie się działo, nie będziemy czekać na oficjalne pisma, ale już po rozmowie telefonicznej będziemy podejmować decyzje w czasie rzeczywistym. To bardzo ważne, bo w niektórych szkołach jednocześnie przebywa nawet tysiąc uczniów - podkreślał.

Zgodnie z zaleceniem władz Koszalina, żadna z miejskich placówek nie organizowała na dziś apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Mają odbyć się tylko kameralne inauguracje zajęć. Maseczki na korytarzu i mniej uczniów na raz w szatniach. Co jeszcze planuje się w szkołach?

To było kilka naprawdę intensywnych dni pracy dla dyrektorów szkół w całym kraju. Musieli oni dostosować regulaminy swoich placówek reżimu sanitarnemu. W każdej szkole wygląda to nieco inaczej. - O wszystkich obostrzeniach obowiązujących w czasie tego roku szkolnego, informujemy na naszej stronie internetowej - mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie Danuta Mieszczak.

- Oprócz tego, w ubiegłym tygodniu zorganizowaliśmy spotkanie z rodzicami pierwszoklasistów. W SP nr 4 rodzice będą mogli odprowadzać dzieci tylko do drzwi placówki, gdzie będzie je odbierał wychowawca lub opiekun świetlicy.

- Rodzice wykazali się ogromnym zrozumieniem, jedyne, o co poprosili i na co wyraziliśmy zgodę to uczestnictwo w spotkaniu z nauczycielem 1 września - dodaje dyrektor SP nr 4. - Z pierwszoklasistą tego dnia będzie mógł przyjść jedna osoba dorosła. SP nr 4 uruchamia też kilka wejść na teren placówki. Jednym z problemów związanych z dużą ilością uczniów przebywających jednocześnie na małej przestrzeni był kwestia szatni.

- Podjęliśmy decyzję, że z szatnie będą korzystać tylko uczniowie klas 4-8 - dodaje Danuta Mieszczak. - Ich plany są przygotowane w taki sposób, że w szkole pojawiają się on o różnych godzinach.W placówce będzie też obowiązywało noszenie maseczek czy też przyłbic w miejscach wspólnych jak np. korytarze. - Ponieważ wymagamy maseczek, przynajmniej na początku planujemy wyposażyć w nie dzieci. Mamy nadzieje, że będą one kolorowe, możliwe też, że każda klasa otrzyma maseczki z podobnym wzorem dla odróżnienia - wyjaśnia dyrektorka.

Nakaz noszenia maseczek na korytarzach oraz w szatniach obowiązywać będzie też w Zespole Szkół nr 10 w Koszalinie, czyli popularnej Samochodówce. Tu też władze szkoły przede wszystkim starały się zmniejszyć ilość uczniów przebywających na raz w takich miejscach jak m.in. szatnie. - Będzie jedno wejście do szkoły, bo posiadamy tylko jedną szatnię - wyjaśnia wicedyrektor Bogdan Witek z ZS nr 10.

- Wprowadziliśmy jednak system, w którym rozładowujemy ilość przychodzących i przebierających się na zajęcia uczniów. Oczywiście mamy też obowiązek dezynfekcji dłoni przez uczniów i pracowników przy wejściu na teren placówki.

Jak informują władze Samochodówki, uczniowie na zajęcia z przedmiotów zawodowych są dzieleni na grupy po 7 do 12 osób, co też ułatwia zachowanie dystansu. W większości placówek to czy nauczyciel będzie nosił maseczkę w czasie lekcji, dyrektorzy pozostawiają do indywidualnych decyzji pedagogów. Jak zapowiadał prezydent Piotr Jedliński miasto wraz z Politechniką Koszalińską, chce zapewnić nauczycielom dostęp do przyłbic, w których łatwiej prowadzi się zajęcia.