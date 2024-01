Nowy rok w koszalińskim szpitalu. Pierwsze dziecko i poszkodowani sylwestrowicze

- Pierwszy maluch, który powitał Nowy Rok w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, to mały Staś, który przyszedł na świat 1 stycznia 2024 roku o godzinie 1.08 - poinformowała Marzena Sutryk, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. - Chłopczyk waży prawie 4 kg (3.900 g) i mierzy 54 cm. Mały Staś i jego mama czują się dobrze. Wkrótce wrócą do domu. Są z Koszalina.

Pełne ręce roboty mieli pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koszalinie. Miejscowy SOR przyjął prawie 100 pacjentów w ciągu doby, od 7.00 rano 31 stycznia do 7.00 rano 1 stycznia. - Lekarze przyznają, że tym razem było mniej przypadków niż w poprzednich latach, które były związane bezpośrednio z sylwestrowym świętowaniem - powiedziała Marzena Sutryk. - Wśród zgłoszeń odnotowano m. in. uszkodzenie oka z powodu wybuchu petardy i uraz twarzy. Zgłaszały się także osoby poszkodowane podczas awantur domowych i sąsiedzkich. Część pacjentów zgłaszających się do SOR była pod wpływem alkoholu. Do interwencji domowych wzywani byli także policjanci, ale jak usłyszeliśmy od nadkom. Moniki Kosiec, oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, minioną noc i tak należy uznać za spokojną.

- Rano w pierwszy dzień nowego roku, zgłosił się m. in. mężczyzna, który został pogryziony przez psa. Ponadto ok. 20 pacjentów przyjęto w SOR Dziecięcym - wyliczyła Marzena Sutryk, rzeczniczka koszalińskiego szpitala.