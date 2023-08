Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 31.08.2023

Mówi się, że przejście na emeryturę w Polsce powinno następować nawet w wieku 70 lat. Takie działania umożliwiłyby utrzymanie odpowiednich proporcji między liczbą pracownikami a emerytami.

"Przywróciliśmy wiek emerytalny, dziś Polacy nie pracują za symboliczne pięć złotych, nie jesteśmy tanią siłą roboczą dla Unii Europejskiej. Stwarzamy tutaj, u nas w Polsce, godne warunki do pracy, godne warunki do życia. To się sprowadza do tego, że Polacy wracają z zagranicy" - powiedziała Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.