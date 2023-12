Nowy wspaniały świat Tuska [KOMENTARZ]

Wprawdzie w hiszpańskim radio mówią coś o standardach białoruskich w kontekście polskim, pisowskie niedobitki skamlają na „ciamajdanie”, że to skandal i zamach, i napaść na konstytucję etc., ale to tylko drobne zakłócenie narracji obowiązującej w „wolnych mediach”. Ta mówi, że w końcu..., nareszcie…, bo nie mogli się doczekać (przez długi czas ciała wrogów rzeką nie płynęły). No może trochę za ostro.... Ale mądrość etapu, a przede wszystkim dziejowa konieczność przywrócenia zdeptanej przez pisowskie hordy demokracji, usprawiedliwia łamanie demokratycznych reguł.

Problem w tym, że siłowe i bezprecedensowe przejęcie mediów publicznych w stylu przypominającym najlepsze wzorce stanu wojennego jest wyłącznie drobną częścią barbarii, jaką zgotował Polsce premier Donald Tusk i jego wierny żołnierz pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz. Otóż nowy model zarządzania krajem polega na przyjmowaniu przez Sejm RP uchwał, które mają legitymizować bezprawne działania.