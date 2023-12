Oblężenie SOR w koszalińskim szpitalu podczas świątecznego weekendu

W okresie świątecznym, a przypomnijmy, że okres ten rozpoczął się w piątkowe popołudnie (22 grudnia) i zakończył w środę rano (27 grudnia), po pomoc medyczną do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie zgłosiło się ponad 1200 osób. Tylko w Wigilię SOR dla dorosłych przyjął 100 pacjentów.



W tym czasie pacjentów przyjmował nie tylko SOR, bez przerwy działała Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.



Od 22 grudnia (od godziny 18) do 27 grudnia (do godziny 8) SOR dla dorosłych przyjął łącznie około 350 pacjentów; ponadto SOR dla dzieci przyjął w te dni około 100 pacjentów. To daje razem około 450 pacjentów na obu SOR-ach (dla dzieci i dla dorosłych).



- Natomiast do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej po pomoc zgłosiło się łącznie około 800 osób. W tej grupie pacjentów było 340 dzieci - wymienia Marzena Sutryk, rzecznik koszalińskiego szpitala. - To wszystko razem (SOR-y oraz NiŚOZ) daje ponad 1200 przyjęć pacjentów.



Do SOR zgłaszali się m. in. pacjenci z urazami rąk, nóg, były też ofiary pobicia. Wśród pacjentów dorosłych było też bardzo dużo osób pod wpływem alkoholu, zgłaszających m.in. urazy głowy spowodowane upadkiem. Zgłaszali się również pacjenci wymagający konsultacji okulistycznej z powodu obecności ciała obcego w oku. Zgłoszenia dotyczące dzieci to były przede wszystkim problemy zdrowotne spowodowane infekcjami, a także biegunki.