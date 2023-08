Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Łazach 2023. Chcą być strażakami, więc poznają tajniki zawodu [ZDJĘCIA]

Młodzi strażacy byli zdyscyplinowani i aktywnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach. Dla nich to nie tylko przygoda, ale też - przynajmniej dla niektórych - wstęp do obrania takiej drogi życiowej, jaką jest właśnie zawód strażaka.

- Jesteśmy zadowoleni, że są osoby chętne, by organizować tego typu obozy, ale też dlatego, że są chętne dzieci, by brać w tym udział - mówił st. bryg. Marek Popławski, zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

- Tylko na terenie naszego województwa jest ponad 250 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które skupione są przy Ochotniczych Strażach Pożarnych, To ponad 2500 członków MDP w różnym wieku. Z zainteresowania się cieszymy i w dalszym ciągu zachęcamy do uczestnictwa w tego typu inicjatywach. To też forma wypoczynku w czasie wakacji. I tak też to traktujmy, choć wiadomo - dzieci mają możliwość zapoznania się ze sztuką pożarniczą, z ochroną przeciwpożarową, ale to też wychowywanie w duchu patriotyzmu, poznawanie musztry - podsumował Marek Popławski.