Odrobili zaległości. Zefir Wyszewo - Gwardia Koszalin 1:3 [ZDJĘCIA]

Już po kwadransie gry rezultat spotkania strzałem głową otworzył Daniel Wojciechowski. Co ciekawe, ostatniego ligowego gola kapitan koszalińskiej drużyny strzelił... 28 sierpnia 2017 roku podczas meczu rozgrywek drugiej ligi przeciwko występującemu obecnie w ekstraklasie, Radomiakowi Radom.

W 24. minucie podanie Miłosza Kozioła strzałem z bliskiej odległości na gola zamienił Cezary Zalewski. Chwilę później do bramki zespołu z Koszalina trafił Tomasz Kamiński, jednak w tej sytuacji zasygnalizowana została pozycja spalona. Tuż przed przerwą, po podaniu Kacpra Pawlaka, futbolówkę do siatki skierował Wiktor Sawicki, dla którego było to dziesiąte trafienie w piątym kolejnym meczu. Tym samym "Saviola" zrównał się w klasyfikacji najlepszych strzelców z prowadzącym Kamilem Wiśniewskim z Vinety Wolin (obaj mają po 23 gole).

Po przerwie koszaliński zespół stworzył sobie kilka kolejnych szans do zdobycia bramki, m.in. w słupek trafił Cezary Zalewski. W ostatnich sekundach meczu, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, strzałem głową honorową bramkę dla Zefira strzelił Konrad Symonowicz.