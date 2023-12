Oficjalne ustalenia wieku emerytalnego. Takie wprowadzane są zmiany od 2024 w emeryturach. 60 lat dla kobiet i 65 mężczyzn? 6.12.2023

Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny?

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed podkreślił, że zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Wyjaśnił, że emerytury pomostowe to świadczenia, które mają chronić osoby pracujące w trudnych warunkach. Emerytura pomostowa przysługuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom spełniającym warunki wiekowe. Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, kobiety muszą mieć skończone 55 lat, a mężczyźni 60.

Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach?…

Takie są oficjalne ustalenia wieku emerytalnego

"Nowe rozwiązanie uprawnia do wcześniejszego o 5 lat przejścia na emeryturę. Kobieta musi mieć 55 lat, a mężczyzna 60 lat" – zaznaczył Szwed. "Przez te 5 lat osoby pobierające emerytury pomostowe są w okresie przejściowym, następnie nabywają prawo do emerytury na ogólnych zasadach" – dodał.

Według szacunków po uchyleniu wygasającego charakteru emerytur pomostowych na to świadczenie przejdzie w 2024 r. około 7,3 tys. osób - przekazał ZUS. (pap)

Emerytura pomostowa to rodzaj świadczenia okresowego (przysługujące do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego) dla osób, które wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Wcześniejsza emerytura: kobiety od 50 czy 55 lat, mężczyźni od 55 czy 60

Chodzi o emerytury stażowe, czyli zależne nie od wieku (60/65 lat), lecz od stażu pracy: 35-letniego dla kobiet i 40-letniego dla mężczyzn, co zmniejszyłoby wymagany wiek zwłaszcza osobom, które zaczęły pracować w swych wczesnych latach. Mogłyby teraz wcześniej, a tym samym dłużej zażyć życia.

Projekt "Solidarności" zakłada mniejszy staż pracy, potrzebny do przejścia na emeryturę strażową:

Dopiero niedawno rząd, który niechętnie patrzył na pomysł wprowadzenia emerytur stażowych, podpisał z Solidarnością porozumienie w tej sprawie. – Droga do emerytur stażowych została otwarta – stwierdził Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Waloryzacja emerytur 2024

Rząd podniesie renty i emerytury o inflację? Tak wynika z najnowszych zapowiedzi wynikających z projektu rozporządzenia rady ministrów. Rząd planuje podnieść emerytury i renty o minimum. Co to oznacza? To minimum oznacza, że świadczenia seniorów w przyszłym roku wzrosną wyłącznie o inflację.